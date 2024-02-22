Almanya'da Yaşayan Bir Genç Almanya'da Doğup Büyümüş Türklerin Sonradan Gelenleri Neden İstemediği Açıkladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@1couple1kitty...
Bildiğiniz üzere geçmişte ülkemizden Almanya'ya yoğun bir işçi göçü yaşandı. Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen bu işçi göçü, iki ülke arasındaki ilişkileri ve toplumların yapısını şekillendiren bir etken oldu.
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Fakat orada doğup büyüyen Türkler ile sonradan Almanya'ya giden Türkler arasında büyük bir fark olduğu, hatta orada doğup büyüyen Türklerin yeni gelenleri istemediği söylenir.
Almanya'da yaşayan bir genç bunun sebebini açıkladı.
İki grup arasında büyük bir sosyokültürel fark olduğunu, zamanında Almanya'ya göçen Türklerin zor şartlar altında birbirlerine kenetlendiğini, bu sebeple sonradan gelenlere göre fazla muhafazakar olduklarını söyledi.
İşte o video;
Videoya farklı yorumlar da geldi;
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