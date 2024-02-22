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Arabayı Üzerine Sürdü, Taliban'a Şikayet Etti! Dünyayı Gezen Kadın Afganistan'da Yaşadıklarını Paylaştı

Arabayı Üzerine Sürdü, Taliban'a Şikayet Etti! Dünyayı Gezen Kadın Afganistan'da Yaşadıklarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 16:44 Son Güncelleme: 22.02.2024 - 16:45

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'Kendi Yolda' isimli YouTube kanalının dünyayı gezdiği videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisinin geçtiğimiz günlerdeki durağı Afganistan oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=noMzJ...
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Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminin altında. Bu yüzden özellikle kadınların kılık kıyafetleri konusunda ciddi kurallar ve yaptırımları var.

Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminin altında. Bu yüzden özellikle kadınların kılık kıyafetleri konusunda ciddi kurallar ve yaptırımları var.

Kadının kıyafetlerinin kurallara uygun olmadığını gören bir Afgan, aracını kadının üzerine sürdü ve ardından kadını Taliban'a şikayet etti.

Kadının kıyafetlerinin kurallara uygun olmadığını gören bir Afgan, aracını kadının üzerine sürdü ve ardından kadını Taliban'a şikayet etti.

Taliban görevlileri kadını araca alarak sorgu ve pasaport kontrolü gerçekleştirdikten sonra serbest bıraktı.

Taliban görevlileri kadını araca alarak sorgu ve pasaport kontrolü gerçekleştirdikten sonra serbest bıraktı.

Sorgu sırasında, pasaport fotoğrafında başı açık olduğu için dini hakkında da eleştirildiğini söyledi.

Sorgu sırasında, pasaport fotoğrafında başı açık olduğu için dini hakkında da eleştirildiğini söyledi.

Kadın başına gelen tüm olayları anbean paylaştı.

İşte o video;

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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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