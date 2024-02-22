Arabayı Üzerine Sürdü, Taliban'a Şikayet Etti! Dünyayı Gezen Kadın Afganistan'da Yaşadıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=noMzJ...
'Kendi Yolda' isimli YouTube kanalının dünyayı gezdiği videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisinin geçtiğimiz günlerdeki durağı Afganistan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminin altında. Bu yüzden özellikle kadınların kılık kıyafetleri konusunda ciddi kurallar ve yaptırımları var.
Kadının kıyafetlerinin kurallara uygun olmadığını gören bir Afgan, aracını kadının üzerine sürdü ve ardından kadını Taliban'a şikayet etti.
Taliban görevlileri kadını araca alarak sorgu ve pasaport kontrolü gerçekleştirdikten sonra serbest bıraktı.
Sorgu sırasında, pasaport fotoğrafında başı açık olduğu için dini hakkında da eleştirildiğini söyledi.
İşte o video;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın