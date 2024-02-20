İlber Ortaylı Atatürk'e Hakaret Edilen Düğünde Neler Yaşandığını Anlattı: "Kendini Bilen İnsan Ölçülü Konuşur"

Geçtiğimiz günlerde Şehzade Harun Efendi'nin torununun düğününde şahit olan Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz bir konuşma yapmış ve konuşmasında 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.' demişti. Yılmaz'ın sözleri kısa sürede gündem olmasının ardından tepki çekmişti.
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Düğünde, İlber Ortaylı'da şahit olarak yer almıştı. Bu sözleri duyunca suratı asılan Ortaylı'nın o anları da gündem olmuş, bu konuşmanın ardından neler yaşandığı merak edilmişti.
Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Ortaylı, düğünde neler yaşandığını anlattı.
Bu konuşmanın ardından, kendisinin de ters bir konuşma yaptığını söyleyen Ortaylı, yaptığı konuşmayla ilgili "Düğünde nutuk çekecek değilim, bunu da söylemezdim ama söyledim." dedi.
İşte o program;
Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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