Yunan Öğrenciyle Yaptığı Seviyeli Tartışma Beğeni Toplamıştı: Önder Güler O Forumun Hikayesini Kendisi Anlattı

Pandemi döneminde Ali Önder Güler isimli bir öğrencinin Amerika'da katıldığı bir forumda ülkemizi harika bir üslupla savunduğu video hepimizi gururlandırmış, her birimiz bu harika öğrencinin kim olduğunu merak etmiştik.
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Psikolog Dr. Ceylan Özdem, yaklaşık 9 ay önce kendisiyle buluşup Önder Bey'in hikayesini kendi ağzından dinlemişti.
Kendileri eğitimli olmadığı halde çocuklarının eğitimine çok önem veren ailesinin isteğiyle İngilizce öğrenen Önder Güler, daha lise döneminde videoda gördüğümüz forumun ilanını görmüş ve yazdığı kompozisyonla 36 ülkeden öğrencinin katılacağı forumda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmış.
Röportajında hem hayat hikayesini hem de foruma giden yolcuğunun detaylarını anlatan Güler, röportajdan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
İşte o video;
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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O sempozyumun renklendirilmiş halini de buradan izleyebilirsiniz;
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