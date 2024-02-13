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Emekli Büyükelçinin Yabancı Bir Arabadan Şüphelenip FBI'a Helikopterle Operasyon Yaptırdığı Güldüren Anısı

Emekli Büyükelçinin Yabancı Bir Arabadan Şüphelenip FBI'a Helikopterle Operasyon Yaptırdığı Güldüren Anısı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 00:07

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Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Serbestiyet isimli Youtube kanalında 'Evet Benim, Monşer' isimli programda, görev sürecinde yaşadığı birbirinden ilginç anılarını anlatıyor.

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Eralp geçtiğimiz günlerde, Washington’da görev yaparken başına gelen bir anısını anlattı.

Eralp geçtiğimiz günlerde, Washington’da görev yaparken başına gelen bir anısını anlattı.

Bir diplomat arkadaşının evinin yanına, o mahalleden olmayan yabancı bir araba gelmiş. Evde de bahçede ayak izleri görünce hemen FBI’a telefon etmişler.

Bir diplomat arkadaşının evinin yanına, o mahalleden olmayan yabancı bir araba gelmiş. Evde de bahçede ayak izleri görünce hemen FBI’a telefon etmişler.

FBI'in helikopterlerle müdahale ettiği, film sahnelerini aratmayan olayda arabadan sevişen bir çift çıkmış, ayak izlerinin ise bir köpeğe ait olduğu anlatılmış.

FBI'in helikopterlerle müdahale ettiği, film sahnelerini aratmayan olayda arabadan sevişen bir çift çıkmış, ayak izlerinin ise bir köpeğe ait olduğu anlatılmış.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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