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Lüks Bir Cruise Gemisinin Fırtınaya Yakalandığı Anları İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Lüks Bir Cruise Gemisinin Fırtınaya Yakalandığı Anları İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 23:12 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 00:59

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Deniz kimileri için bir tutku kaynağı, huzurun ve özgürlüğün simgesi, kimileri içinse bu büyülü mavilik, korkunun ve belirsizliğin ta kendisi. Denizin derinliklerinde gizlenen sırlar, bir kısmımızı büyülerken, diğerlerimizi dehşete düşürüyor.

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Bir kadın, çıktıkları bir cruise yolculuğunda, fırtınaya yakalandıktan sonra ortaya çıkan görüntüleri paylaştı.

Bir kadın, çıktıkları bir cruise yolculuğunda, fırtınaya yakalandıktan sonra ortaya çıkan görüntüleri paylaştı.

Özellikle dış kısımlara yakın olan yerlere suların dolduğu fırtınada birçok dükkan ve kafe zarar gördü.

Özellikle dış kısımlara yakın olan yerlere suların dolduğu fırtınada birçok dükkan ve kafe zarar gördü.

Panikten "Ölüyoruz" diye bağırıp diğerlerini korkutan bir yolcu dışında ekibin gayet iyi iş çıkardığını söyleyen kadın o anları "macera" olarak paylaştı.

Panikten "Ölüyoruz" diye bağırıp diğerlerini korkutan bir yolcu dışında ekibin gayet iyi iş çıkardığını söyleyen kadın o anları "macera" olarak paylaştı.

İşte o anlar;

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