Disneyland'da Çocuğun Bıraktığı Balon Atın Ayağına Dolaşınca Atın Üzerindeki Kadın Düşme Tehlikesi Yaşadı

Disneyland, çocukların hayallerini süsleyen mekanların başında geliyor. Kaliforniya'da bulunan bu büyülü dünya, Walt Disney tarafından 1955 yılında hayata geçirilmiştir. Disneyland, ziyaretçilerine unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunarken, birbirinden ilginç anlara da sahne olabiliyor.