Disneyland'da Çocuğun Bıraktığı Balon Atın Ayağına Dolaşınca Atın Üzerindeki Kadın Düşme Tehlikesi Yaşadı

Disneyland, çocukların hayallerini süsleyen mekanların başında geliyor. Kaliforniya'da bulunan bu büyülü dünya, Walt Disney tarafından 1955 yılında hayata geçirilmiştir. Disneyland, ziyaretçilerine unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunarken, birbirinden ilginç anlara da sahne olabiliyor.
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Disneyland'da at üzerinde Merida kostümlü kadını gören bir çocuk, kadına balonunu vermek istedi fakat balon atın ayağına dolandı.
Balondan ürken at, kontrolden çıktı ve hem görevlilere hem de atın üzerindeki kadına zor anlar yaşattı.
Kadın attan kontrollü bir şekilde inmeyi başarırken o anlar ziyaretçileri oldukça korkuttu.
İşte o anlar;
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