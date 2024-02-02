Küçük Bir Çocuğa Yumruk Atan 55 Yaşındaki Adamdan İlginç Savunma: "Manken Zannettim"

Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına her türlü önlemi alıyor, onları kaza ve zararlardan korumak için çabalıyoruz. Ancak bazen anlamsız ve beklenmedik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Rusya'da da bir çocuğun başına akılalmaz bir olay geldi.