Küçük Bir Çocuğa Yumruk Atan 55 Yaşındaki Adamdan İlginç Savunma: "Manken Zannettim"

Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına her türlü önlemi alıyor, onları kaza ve zararlardan korumak için çabalıyoruz. Ancak bazen anlamsız ve beklenmedik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Rusya'da da bir çocuğun başına akılalmaz bir olay geldi.
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55 yaşındaki bir adam, kendi halinde dolaşan 4 yaşındaki bir çocuğa yumruk attı.
Olayın ardından şahıs kendisini 'çocuğu manken sandığını' söyleyerek savundu.
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Misliyle yediği dayak bir nebzede olsa içimi soğuttu..
O herif minnacik sabiyi manken sanmış da vurmuş ya,ben o sabiye el kadıran herifi manken zannetmez bilerek ve hatta keyifle bayıltana kadar döverdim .....
Bira şişesi ile vurucan kafasına kafasına