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Küçük Bir Çocuğa Yumruk Atan 55 Yaşındaki Adamdan İlginç Savunma: "Manken Zannettim"

Küçük Bir Çocuğa Yumruk Atan 55 Yaşındaki Adamdan İlginç Savunma: "Manken Zannettim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 20:51

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Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına her türlü önlemi alıyor, onları kaza ve zararlardan korumak için çabalıyoruz. Ancak bazen anlamsız ve beklenmedik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Rusya'da da bir çocuğun başına akılalmaz bir olay geldi.

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55 yaşındaki bir adam, kendi halinde dolaşan 4 yaşındaki bir çocuğa yumruk attı.

55 yaşındaki bir adam, kendi halinde dolaşan 4 yaşındaki bir çocuğa yumruk attı.

Neye uğradığını şaşıran çocuğun ailesi hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

Olayın ardından şahıs kendisini 'çocuğu manken sandığını' söyleyerek savundu.

Olayın ardından şahıs kendisini 'çocuğu manken sandığını' söyleyerek savundu.

Saldırgan 'reşit olmayan bir çocuğu öldürmeye teşebbüsten' yargılanırken, çocuğun ise olayı ciddi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.

İşte o anlar;

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Nuray

Misliyle yediği dayak bir nebzede olsa içimi soğuttu..

Sucuklu Menemen

O herif minnacik sabiyi manken sanmış da vurmuş ya,ben o sabiye el kadıran herifi manken zannetmez bilerek ve hatta keyifle bayıltana kadar döverdim .....

s.rtc

Bira şişesi ile vurucan kafasına kafasına