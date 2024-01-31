Bir Sporcu Kadınların Bir Saldırı Durumunda Kendilerini Nasıl Basit Bir Şekilde Kurtarabileceklerini Gösterdi

Günümüzde kadına şiddet olaylarının ne boyuta ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bu mesele için herkesin kendince aldığı birçok önlem mevcut.
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Sporcu Cengiz Han ilkyaz, kadınların herhangi bir saldırı durumunda nasıl kurtulabileceklerini bir video ile gösterdi.
Yapmaları gereken hamlelerin tüm detaylarını gösteren İlkyaz'ın videosu kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri ise işlevsiz olabileceğini savundu.
İşte o video;
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bunu yapsa adamda can havliyle anı gaflete kapılıp öldürebilirde zaten bunu yapan kişi normal erkek saldırgan normal değildir ondan bu şekilde kurtulmak benc... Devamını Gör