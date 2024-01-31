Bir Sporcu Kadınların Bir Saldırı Durumunda Kendilerini Nasıl Basit Bir Şekilde Kurtarabileceklerini Gösterdi

Herkesi Trolledi! Aile'de Aslan ve Devin'in Oğlu Cihan'ın Yaptığı El Hareketi Şoke Etti!

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı: 'Ya Biz Bir Şey Arıyoruz da Böyle, Belediye Başkanı, Ne Bileyim Gitar Çalsın'