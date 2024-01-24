Trenin Üzerinde Seyahat Ettiği Anları Paylaşan Bir Genç Elektrik Akımına Kapıldı: O Anlar Kameraya Yansıdı

Sosyal medya platformlarında daha geniş bir izleyici kitlesi elde etme hırsı, insanları giderek daha fazla riskli durumlara sürüklüyor. Kendi canlarını tehlikeye atan bu kişilerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.
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Bir genç, trenin üzerinde yolculuk yaptığı anları kaydetmek istedi. Tehlikenin boyutunu giderek arttıran genç, trenin üzerinde riskli hareketler yapmaya başladı.
Bu sırada elektrik tellerini göremeyen genç saniyeler içinde akıma kapıldı.
İşte o anlar;
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ananın damını gördün mü şimdi?
Bence kesin görmüştür hiç sormana gerek yok
Hindistan'da öküzün yerine yenisini koymak insanın yerine yenisini koymaktan daha zor. Sıkıntı olmaz yani. Ölmemiş zaten.
Böyle şov yaparsan ebeninkini de görürsün aq