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Trenin Üzerinde Seyahat Ettiği Anları Paylaşan Bir Genç Elektrik Akımına Kapıldı: O Anlar Kameraya Yansıdı

Trenin Üzerinde Seyahat Ettiği Anları Paylaşan Bir Genç Elektrik Akımına Kapıldı: O Anlar Kameraya Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:36

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Sosyal medya platformlarında daha geniş bir izleyici kitlesi elde etme hırsı, insanları giderek daha fazla riskli durumlara sürüklüyor. Kendi canlarını tehlikeye atan bu kişilerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.

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Bir genç, trenin üzerinde yolculuk yaptığı anları kaydetmek istedi. Tehlikenin boyutunu giderek arttıran genç, trenin üzerinde riskli hareketler yapmaya başladı.

Bir genç, trenin üzerinde yolculuk yaptığı anları kaydetmek istedi. Tehlikenin boyutunu giderek arttıran genç, trenin üzerinde riskli hareketler yapmaya başladı.

Bu sırada elektrik tellerini göremeyen genç saniyeler içinde akıma kapıldı.

Bu sırada elektrik tellerini göremeyen genç saniyeler içinde akıma kapıldı.

O anlar ise anbean kaydedildi.

İşte o anlar;

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artalan

ananın damını gördün mü şimdi?

Bozkurt

Hindistan'da öküzün yerine yenisini koymak insanın yerine yenisini koymaktan daha zor. Sıkıntı olmaz yani. Ölmemiş zaten.

patavatsizcocuk

Böyle şov yaparsan ebeninkini de görürsün aq