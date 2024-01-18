Savaş Ay'ın 1998 Yılında Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Yaptığı Programdan Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Cübbeli Ahmet'in 'Arap Karşıtlığı' Çıkışı Yine Gündem Oldu: "Peygambere Düşmanlık"

Banka Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Dışarıda Çıkaran İnşaat İşçisi: 'Ben de Emekçiyim'