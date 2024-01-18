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Savaş Ay'ın 1998 Yılında Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Yaptığı Programdan Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Savaş Ay'ın 1998 Yılında Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Yaptığı Programdan Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 16:45

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Savaş Ay, bir dönem çarpısı konularda hazırladığı belgesellerle ülkemizin televizyon tarihine damgasını vurdu.

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Savaş Ay'ın, Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret ettiği programı yeniden gündem oldu.

Savaş Ay'ın, Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret ettiği programı yeniden gündem oldu.

Hastanede sergilenen bir oyunun ardından, hastalarla gerçekleştirilen röportajın çarpıcı detayları, izleyenleri oldukça etkiledi.

Hastanede sergilenen bir oyunun ardından, hastalarla gerçekleştirilen röportajın çarpıcı detayları, izleyenleri oldukça etkiledi.

İşte o video;

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mamamia

İçim yandı beee özellikle en son cümleye.. Delirdi der geçerler ama bu hale neyin getirdiğini bilmezler..

nevertheless1010

hayatın gerçeklerini anlatan Bi video şimdiki insanlar a örnek olsun o dönemde kendilerini rahatca anlatabiliyordu

s.rtc

sondaki abla o kadar haklı ki.