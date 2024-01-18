Savaş Ay'ın 1998 Yılında Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Yaptığı Programdan Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Savaş Ay, bir dönem çarpısı konularda hazırladığı belgesellerle ülkemizin televizyon tarihine damgasını vurdu.
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Savaş Ay'ın, Adana Ruh Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret ettiği programı yeniden gündem oldu.
Hastanede sergilenen bir oyunun ardından, hastalarla gerçekleştirilen röportajın çarpıcı detayları, izleyenleri oldukça etkiledi.
İşte o video;
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İçim yandı beee özellikle en son cümleye.. Delirdi der geçerler ama bu hale neyin getirdiğini bilmezler..
hayatın gerçeklerini anlatan Bi video şimdiki insanlar a örnek olsun o dönemde kendilerini rahatca anlatabiliyordu
sondaki abla o kadar haklı ki.