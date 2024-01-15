Çocukken Yaşadığı Şiddeti Paylaşan TikTok Kullanıcısına Gelen Yorumları Okurken Nefes Alamayacaksınız

Çocukken sağlıklı bir evde büyümek ve ebeveynlerle sağlıklı bir iletişim kurabiliyor olmak oldukça önemli. Sağlam bir aile yapısı ve ebeveynlerle kurulan etkin iletişim yetişkin yaşamımızın temellerinin sağlam bir şekilde atılmasının en önemli unsuru. Fakat ülkemizde gerçek anlamda sağlıklı bir çocukluk yaşamış kişi sayısı çok az.
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Tüm bunların yanında, sağlıklı bir iletişim şöyle dursun, ciddi bir şiddet ortamında büyüyen çocukların sayısı bir hayli fazla ve bu yaşananların etkisi üzerinden yıllar geçse de onarılamıyor.
'canjackrusso1' isimli bir TikTok kullanıcısı çocukken yemek yemediği için gördüğü şiddeti takipçileriyle paylaştı.
İşte o paylaşım;
Paylaşımın ardından diğer kullanıcılar da çocukken kendi yaşadıkları acı olayları paylaştı;
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Yaşanan akılalmaz olaylar, boğazları düğümledi;
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Yazılanların yaşanıyor olması o kadar korkunç ve acımasız ki.. Lanet olası pislikler.
aşırı ürkütücü bunlar ya