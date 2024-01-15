Çocukken Yaşadığı Şiddeti Paylaşan TikTok Kullanıcısına Gelen Yorumları Okurken Nefes Alamayacaksınız

Çocukken sağlıklı bir evde büyümek ve ebeveynlerle sağlıklı bir iletişim kurabiliyor olmak oldukça önemli. Sağlam bir aile yapısı ve ebeveynlerle kurulan etkin iletişim yetişkin yaşamımızın temellerinin sağlam bir şekilde atılmasının en önemli unsuru. Fakat ülkemizde gerçek anlamda sağlıklı bir çocukluk yaşamış kişi sayısı çok az.