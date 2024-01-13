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Bir Anne Çocuğunun Tablet Almadan Önceki Görüntüleriyle Sonraki Görüntülerini Paylaştı

Bir Anne Çocuğunun Tablet Almadan Önceki Görüntüleriyle Sonraki Görüntülerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 17:36 Son Güncelleme: 13.01.2024 - 17:38

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Artık günümüzün büyük çoğunluğu ekranlara bakarak geçiyor. Ebeveynler çocukları ekrandan uzak tutmaya çalışsa da bu konuda yeterince başarılı olamayabiliyorlar. Bazıları ise çocukları ekrandan uzak tutmanın gereksiz bir çaba olduğunu düşünüyor.

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Bir anne, çocuğunun tablet kullanmaya başlamadan önceki haliyle, tablete alıştıktan sonraki halini paylaştı.

Bir anne, çocuğunun tablet kullanmaya başlamadan önceki haliyle, tablete alıştıktan sonraki halini paylaştı.

Çocuğun enerjik, neşeli ve sosyal ruh halinden öfkeli ve mutsuz bir ruh haline bürünmesi ekran süresi konusunda özellikle ebeveynleri bir kere daha düşündürdü.

Çocuğun enerjik, neşeli ve sosyal ruh halinden öfkeli ve mutsuz bir ruh haline bürünmesi ekran süresi konusunda özellikle ebeveynleri bir kere daha düşündürdü.

İşte o video;

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