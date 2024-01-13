Bir Anne Çocuğunun Tablet Almadan Önceki Görüntüleriyle Sonraki Görüntülerini Paylaştı

Artık günümüzün büyük çoğunluğu ekranlara bakarak geçiyor. Ebeveynler çocukları ekrandan uzak tutmaya çalışsa da bu konuda yeterince başarılı olamayabiliyorlar. Bazıları ise çocukları ekrandan uzak tutmanın gereksiz bir çaba olduğunu düşünüyor.