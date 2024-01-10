Kazakistan'da Montessori Eğitimi Verilen Okulu Görünce Eğitim Sistemi Hakkında Bir Kere Daha Düşüneceksiniz

Ülkemizde 'alternatif eğitim' olarak göülen Montessori eğitim modelinin çocukların kişisel gelişimi ve hayat becerilerini edinmesi için oldukça önemli olduğu biliniyor.
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Kazakistan'da Montessori modeliyle eğitim veren bir kreşin görüntüleri özellikle velilerin ve eğitimcilerin dikkatini çekti.
Çocukların yemeklerini tencereden kendilerinin aldığı, içeceklerini kendilerinin doldurduğu, araç gereçlerini sakince alıp yemeklerinin başına geçtiği videoda, çocukların aralarında sağladığı muazzam düzen beğeni topladı.
İşte o okul;
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