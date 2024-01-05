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Öğrencilerinin Derse Katılımını Arttırmak İsteyen Öğretmenin Öğrencisiyle Şarkılı Atışmasına Bayılacaksınız

Öğrencilerinin Derse Katılımını Arttırmak İsteyen Öğretmenin Öğrencisiyle Şarkılı Atışmasına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 14:54

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Öğretmenler için öğrencilerin ilgilerini derste tutmak ya da her birinin derse katılımını sağlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu noktada her biri kendi yaratıcılığını kullanıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1obOv...
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Öğrencileriyle eğlenceli anlarını paylaşan 'mekselinaogretmen' derste öğrencilerin derse katılımını arttırmak için derse biraz müzik kattı.

Öğrencileriyle eğlenceli anlarını paylaşan 'mekselinaogretmen' derste öğrencilerin derse katılımını arttırmak için derse biraz müzik kattı.

Bir öğrencisi de duruma hızla ayak uydurunca ortaya oldukça tatlı bir görüntü çıktı.

Bir öğrencisi de duruma hızla ayak uydurunca ortaya oldukça tatlı bir görüntü çıktı.

İşte o video;

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