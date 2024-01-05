Öğrencilerinin Derse Katılımını Arttırmak İsteyen Öğretmenin Öğrencisiyle Şarkılı Atışmasına Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1obOv...
Öğretmenler için öğrencilerin ilgilerini derste tutmak ya da her birinin derse katılımını sağlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu noktada her biri kendi yaratıcılığını kullanıyor.
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Öğrencileriyle eğlenceli anlarını paylaşan 'mekselinaogretmen' derste öğrencilerin derse katılımını arttırmak için derse biraz müzik kattı.
Bir öğrencisi de duruma hızla ayak uydurunca ortaya oldukça tatlı bir görüntü çıktı.
İşte o video;
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