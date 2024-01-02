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İsimlerin Karakteri Yansıttığı Meselesine Aynı İsimlere Sahip Onlarca Öğrencisi Olan Öğretmen Noktayı Koydu

İsimlerin Karakteri Yansıttığı Meselesine Aynı İsimlere Sahip Onlarca Öğrencisi Olan Öğretmen Noktayı Koydu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 12:54

İsimlerin karakteri yansıtıp yansıtmadığı, hatta koyulan ismin insanların karakterini etkilediği meselesi son yıllarda çokça tartışılıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@duyguukk1/vid...
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Bir öğretmen, isim ahalinizi en iyi meslek hayatları boyunca aynı isme sahip birçok öğrencisi olan öğretmenlerin yapabileceğini söyledi.

Bir öğretmen, isim ahalinizi en iyi meslek hayatları boyunca aynı isme sahip birçok öğrencisi olan öğretmenlerin yapabileceğini söyledi.

Deneyimlerinden yola çıkarak, her ismin kesinlikle bir karakteri olduğunu savunan öğretmen tespitleriyle beğeni topladı.

Deneyimlerinden yola çıkarak, her ismin kesinlikle bir karakteri olduğunu savunan öğretmen tespitleriyle beğeni topladı.

İşte o video;

Yorumlarda da isim analizlerine devam etti;

Yorumlarda da isim analizlerine devam etti;

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