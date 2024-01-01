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İnsan İsim Olması Gereken Kelimeleri Paylaşan İki Arkadaşı İzlerken İstemsizce Yaratıcılığınız Devreye Girecek

İnsan İsim Olması Gereken Kelimeleri Paylaşan İki Arkadaşı İzlerken İstemsizce Yaratıcılığınız Devreye Girecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 15:32

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Sosyal medyada iki arkadaş, oldukça ilginç bir konuyu tartışmaya açtı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sena.atila/vi...
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Eğer şu an geldikleri anlama gelmeselerdi isim olabilecek kelimeri paylaşan iki arkadaştan Tarla, Lahana, Tekila gibi ilginç fikirler geldi.

Eğer şu an geldikleri anlama gelmeselerdi isim olabilecek kelimeri paylaşan iki arkadaştan Tarla, Lahana, Tekila gibi ilginç fikirler geldi.

İkilinin açtığı bu tartışmaya insanlar da ilginç fikirler geldi.

İkilinin açtığı bu tartışmaya insanlar da ilginç fikirler geldi.

Yorumlarda kullanıcılar yaratıcılıklarını konuşturdu.

İşte o video;

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Peki sizin bu tarz isim bir fikriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz 🙌

Peki sizin bu tarz isim bir fikriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz 🙌

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