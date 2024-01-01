İnsan İsim Olması Gereken Kelimeleri Paylaşan İki Arkadaşı İzlerken İstemsizce Yaratıcılığınız Devreye Girecek

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sena.atila/vi...
Sosyal medyada iki arkadaş, oldukça ilginç bir konuyu tartışmaya açtı.
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Eğer şu an geldikleri anlama gelmeselerdi isim olabilecek kelimeri paylaşan iki arkadaştan Tarla, Lahana, Tekila gibi ilginç fikirler geldi.
İkilinin açtığı bu tartışmaya insanlar da ilginç fikirler geldi.
İşte o video;
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Peki sizin bu tarz isim bir fikriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz 🙌
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