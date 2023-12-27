Sosyal Medyada Viral Olan "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" Videosu Tartışma Yarattı

Sosyal medyada sık sık ilişkiler üzerine fikir yürüten, tavsiye veren ya da uyarıda bulunan kullanıcılara rastlıyoruz.
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"Toksik İlişkiler" isimli YouTube kanalının "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" isimli videosu sosyal medyada viral oldu.
Viral olan o videoda sayılan 5 madde özellikle erkeklerden tepki gördü.
İşte o video;
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iyi güzel istiyorsunuzda ayna ile ne zaman görüştünüz en son. bana değermi dedinizmi
İzlerken utanılan videolarda bugün
Ruh hastaları... 😡😡😡