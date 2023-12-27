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Sosyal Medyada Viral Olan "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" Videosu Tartışma Yarattı

Sosyal Medyada Viral Olan "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" Videosu Tartışma Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:18

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Sosyal medyada sık sık ilişkiler üzerine fikir yürüten, tavsiye veren ya da uyarıda bulunan kullanıcılara rastlıyoruz.

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"Toksik İlişkiler" isimli YouTube kanalının "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" isimli videosu sosyal medyada viral oldu.

"Toksik İlişkiler" isimli YouTube kanalının "Sevgilimden Beklediğim 5 Şey" isimli videosu sosyal medyada viral oldu.

Viral olan o videoda sayılan 5 madde özellikle erkeklerden tepki gördü.

Viral olan o videoda sayılan 5 madde özellikle erkeklerden tepki gördü.

İşte o video;

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s.rtc

iyi güzel istiyorsunuzda ayna ile ne zaman görüştünüz en son. bana değermi dedinizmi

John Roberts

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Halil Değerli

Ruh hastaları... 😡😡😡