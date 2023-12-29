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Yurt Dışında Popüler Olan "Çanta Dışında Her şey Günü" Ülkemize de Geldi Gençler Yaratıcılıklarını Konuşturdu

Yurt Dışında Popüler Olan "Çanta Dışında Her şey Günü" Ülkemize de Geldi Gençler Yaratıcılıklarını Konuşturdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 14:42

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Yurt dışındaki okullarda yapılan 'Çanta Dışında Her şey Günü' etkinliklerinin görüntülerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Gençler okul araç gereçlerini okula çanta dışında çeşitli kutularla getiriyor ve ortaya güldüren görüntüler çıkıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hayataaydn/vi...
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Aynı etkinlik Denizli'de bir okulda da gerçekleştirildi.

Aynı etkinlik Denizli'de bir okulda da gerçekleştirildi.

Yaratıcılıklarını sonuna kadar konuşturan gençlerimizden harika fikirler geldi.

Yaratıcılıklarını sonuna kadar konuşturan gençlerimizden harika fikirler geldi.

İşte o etkinlikten görüntüler;

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Blair Willowd

O kadar güzel fikir ki çocukların okula gidesi gelir keşke benim zamanımda da olsaydı