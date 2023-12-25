Öğrencilerin Her Birinin Bir Kitap Karakterini Canlandırdığı Etkinlikte Ortaya Muazzam Görüntüler Çıktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cagataysahan/...
Son dönemde okullarda öğrencilerin kitap karakterlerinin kostümlerini giydiği etkinliklere sık sık rastlıyoruz.
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Denizli'de bir okulda da aynı etkinlik düzenlendi.
Öğrencilerin kostümlerini oldukça iyi hazırlamaları ve büründükleri karakterle uyumları ile ortaya muazzam bir iş çıktı.
İşte o video;
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Küçük prens haricinde talibana benzeyen yok. Tarikatlar daha uğramadımı bu okula. Pisa da pozitif bilimlerde falan artı etki yaratabilirler acil müdahale ede... Devamını Gör