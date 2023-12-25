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Öğrencilerin Her Birinin Bir Kitap Karakterini Canlandırdığı Etkinlikte Ortaya Muazzam Görüntüler Çıktı

Öğrencilerin Her Birinin Bir Kitap Karakterini Canlandırdığı Etkinlikte Ortaya Muazzam Görüntüler Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:17

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Son dönemde okullarda öğrencilerin kitap karakterlerinin kostümlerini giydiği etkinliklere sık sık rastlıyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cagataysahan/...
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Denizli'de bir okulda da aynı etkinlik düzenlendi.

Denizli'de bir okulda da aynı etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin kostümlerini oldukça iyi hazırlamaları ve büründükleri karakterle uyumları ile ortaya muazzam bir iş çıktı.

Öğrencilerin kostümlerini oldukça iyi hazırlamaları ve büründükleri karakterle uyumları ile ortaya muazzam bir iş çıktı.

İşte o video;

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Kzlt

Küçük prens haricinde talibana benzeyen yok. Tarikatlar daha uğramadımı bu okula. Pisa da pozitif bilimlerde falan artı etki yaratabilirler acil müdahale ede... Devamını Gör