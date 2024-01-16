Arkadaşı Amerika Gezisini Anlattığı Sırada İsyanıyla Hepimizin İç Sesi Olan Yusuf Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1_qBO...
Her dönem, öğrenciler arasındaki sınıf farkı değişik şekillerde kendisini gösterse de, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Öğrenciler arasındaki bu sınıf farkının varlığı, eğitim sistemimizin bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor.
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Bir öğretmen, öğrencisinin Amerika gezisinde yaşadıklarını anlattığı ve "Yaşamayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum" dediği anları paylaştı.
O sırada başka bir öğrenciden gelen "Ben yaşamayı sevmiyorum ve Tokat’a gittim" isyanı birçok kişinin iş sesi oldu.
İşte o anlar;
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