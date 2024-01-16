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Arkadaşı Amerika Gezisini Anlattığı Sırada İsyanıyla Hepimizin İç Sesi Olan Yusuf Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

Arkadaşı Amerika Gezisini Anlattığı Sırada İsyanıyla Hepimizin İç Sesi Olan Yusuf Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 21:00 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 21:07

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Her dönem, öğrenciler arasındaki sınıf farkı değişik şekillerde kendisini gösterse de, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Öğrenciler arasındaki bu sınıf farkının varlığı, eğitim sistemimizin bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1_qBO...
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Bir öğretmen, öğrencisinin Amerika gezisinde yaşadıklarını anlattığı ve "Yaşamayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum" dediği anları paylaştı.

Bir öğretmen, öğrencisinin Amerika gezisinde yaşadıklarını anlattığı ve "Yaşamayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum" dediği anları paylaştı.

O sırada başka bir öğrenciden gelen "Ben yaşamayı sevmiyorum ve Tokat’a gittim" isyanı birçok kişinin iş sesi oldu.

O sırada başka bir öğrenciden gelen "Ben yaşamayı sevmiyorum ve Tokat’a gittim" isyanı birçok kişinin iş sesi oldu.

İşte o anlar;

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