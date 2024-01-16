Azerbaycan'da Bir Okulda Öğrencilerin Öğretmenlerine Hayranlık Dolu Bakışları Kalpleri Isıttı

Çocukların hem hayata hem eğitime bakış açılarını belirleyen ilkokul öğretmenleri oluyor. Bu sebeple ilkokulda iyi bir öğretmene denk gelmek ciddi anlamda büyük şans.
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Azerbaycan'da bir okulda öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle kurduğu sıcak iletişim sosyal medyada viral oldu.
Ödevlerini doğru yapan öğrencilerin öğretmenlerinin verdiği not karşısındaki sıcacık bakışları izleyenlerin de kalplerini ısıttı.
İşte o video;
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