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Bayılma Numarası Yapan Öğretmenine Hiç Düşünmeden Suni Teneffüs Yapan Miniğin Güldüren Anları

Bayılma Numarası Yapan Öğretmenine Hiç Düşünmeden Suni Teneffüs Yapan Miniğin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 14:40 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 15:34

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İlk yardım eğitimi her yaşta oldukça önemli. Özellikle çocuklara ilk yardım öğretilmesi onların tehlikeli durumlara karşı daha dikkatli davranmasını sağlayabilir, hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindekilerin hayatını kurtarabilir.

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Bir öğretmen sınıfta bayılma numarası yaparak öğrencilerinin tepkisini görmek istedi.

Bir öğretmen sınıfta bayılma numarası yaparak öğrencilerinin tepkisini görmek istedi.

Bir öğrencisi hiç düşünmeden suni teneffüs yapmaya başlayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

Bir öğrencisi hiç düşünmeden suni teneffüs yapmaya başlayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

İşte o anlar;

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