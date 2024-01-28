Minik Kızına Kamera Takıp Gün İçinde Neler Yaptığına Baktı ve Ortaya Dünyanın En Sevimli Görüntüsü Çıktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozanlacin1
Minikler her daim enerjik oldukları ve sürekli yeni şeyler keşfetttikleri için gün içinde oldukça hareketli olabiliyor ve anne, babaları görmeden birçok şey yapabiliyorlar.
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'ozanlacin1' isimli bir TikTok kullanıcısı, kızının kıyafetine bir kamera taktı ve gün boyunca neler kaydettiğine baktı.
Minik kızın, bütün gün evin kedisinin peşinden koşması ve onunla sevimli bir şekilde konulması, izleyenlerin kalbini eritti.
İşte o video;
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Umarım tadında kalır diyeceğim ama illaki boku çıkar ve Şimdide bu moda olur