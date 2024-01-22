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Bir Baba Çocuğunun Super Maria Temalı Doğum Günü Partisi İçin Muazzam Bir Parkur Hazırladı

Bir Baba Çocuğunun Super Maria Temalı Doğum Günü Partisi İçin Muazzam Bir Parkur Hazırladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 20:39 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 20:54

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Çocukları mutlu etmek, asında çok kolay. Bazı ebeveynler çocuklarını mutlu edebilmek için tüm yaratıcılıklarını kullanıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@annasellers17...
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Bir baba çocuğunun Super Mario temalı doğum günü partisi için harika bir parkur hazırladı.

Bir baba çocuğunun Super Mario temalı doğum günü partisi için harika bir parkur hazırladı.

Büyük emekle her detayın düşünüldüğü o parkur sosyal medyada beğeni topladı.

Büyük emekle her detayın düşünüldüğü o parkur sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o parkur;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Giordano Bruno

Pekii Maria Sharapova mı?, Di Maria mı?

JİGOLO

Maria malkova :)) kim olduğuna bak Google da

KumdanKum

altınları toplarken bi'an kaplumbağa 🐢 da çıkacak sandım :)

ömer

Hani prenses nerede ne için uğraştı çocuk o kadar ? 🤔🤔