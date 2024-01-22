Bir Baba Çocuğunun Super Maria Temalı Doğum Günü Partisi İçin Muazzam Bir Parkur Hazırladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@annasellers17...
Çocukları mutlu etmek, asında çok kolay. Bazı ebeveynler çocuklarını mutlu edebilmek için tüm yaratıcılıklarını kullanıyor.
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Bir baba çocuğunun Super Mario temalı doğum günü partisi için harika bir parkur hazırladı.
Büyük emekle her detayın düşünüldüğü o parkur sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o parkur;
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Pekii Maria Sharapova mı?, Di Maria mı?
Maria malkova :)) kim olduğuna bak Google da
altınları toplarken bi'an kaplumbağa 🐢 da çıkacak sandım :)
Hani prenses nerede ne için uğraştı çocuk o kadar ? 🤔🤔