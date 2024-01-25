Her Yeri Foşur Foşur Temizleyen Cem Özkök'ün Minik Versiyonu Karan'ın Temizlik Videosuna Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2KlikQCDXv/
Hem temizlik hem kişisel bakım videolarıyla hayatımıza giren Cem Özkök, birçok kişiye örnek oldu bildiğiniz üzere. Onlardan biri de minik Karan.
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Karan'ın, sabah uyanır uyanmaz temizliğe başlayıp her yeri 'foşuy foşuy' sildiği videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Hem el becerisi hem yaptıklarını anlatış tarzı ile kendine hayran bırakan Karan'ın o anlarını izleyenler ekranı ısırmak istedi.
İşte o video;
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