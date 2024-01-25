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Her Yeri Foşur Foşur Temizleyen Cem Özkök'ün Minik Versiyonu Karan'ın Temizlik Videosuna Bayılacaksınız

Her Yeri Foşur Foşur Temizleyen Cem Özkök'ün Minik Versiyonu Karan'ın Temizlik Videosuna Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 17:59

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Hem temizlik hem kişisel bakım videolarıyla hayatımıza giren Cem Özkök, birçok kişiye örnek oldu bildiğiniz üzere. Onlardan biri de minik Karan.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2KlikQCDXv/
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Karan'ın, sabah uyanır uyanmaz temizliğe başlayıp her yeri 'foşuy foşuy' sildiği videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Karan'ın, sabah uyanır uyanmaz temizliğe başlayıp her yeri 'foşuy foşuy' sildiği videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Hem el becerisi hem yaptıklarını anlatış tarzı ile kendine hayran bırakan Karan'ın o anlarını izleyenler ekranı ısırmak istedi.

Hem el becerisi hem yaptıklarını anlatış tarzı ile kendine hayran bırakan Karan'ın o anlarını izleyenler ekranı ısırmak istedi.

İşte o video;

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