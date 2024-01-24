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Yine Bir Çocuk Yaptığı Ekonomi Yorumuyla Ülkenin Geleceğini Sorgulattı: "Tost 22 Lira, Harçlığım 20 Lira"

Yine Bir Çocuk Yaptığı Ekonomi Yorumuyla Ülkenin Geleceğini Sorgulattı: "Tost 22 Lira, Harçlığım 20 Lira"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 22:59

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Son yıllarda ekonomideki gidişat çocukları da büyük ölçüde etkiledi. Her biri ekonomik kaygılarını günlük sohbetlerine de taşıyor ve bu konudaki kaygılarını dile getiriyorlar.

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İlave TV'nin mikrofonuna konuşan bir çocuk kantindeki tek bir tostun bile fiyatının kendi harçlığından fazla olduğunu söyledi.

İlave TV'nin mikrofonuna konuşan bir çocuk kantindeki tek bir tostun bile fiyatının kendi harçlığından fazla olduğunu söyledi.

Annesinin 10 bin TL emekli maaşının 7'sinin kiraya gittiğini belirten çocuğun "Biz neyle gezineceğiz?" isyanı gündem oldu.

Annesinin 10 bin TL emekli maaşının 7'sinin kiraya gittiğini belirten çocuğun "Biz neyle gezineceğiz?" isyanı gündem oldu.

İşte o röportaj;

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ömer

Bir ömrümüz var şu denk geldiğimiz zamana bak kendimizi geçtik artık çocukların geleceği çalındı…

KumdanKum

Canım benim küçücük kalbine kocaman dertler oturmuş.. gel de sövme...

Ahmet Paşagil

yazık kuzum benim. amına koydunuz harbiden ülkenin