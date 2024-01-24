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Alışveriş Merkezinde Gördüğü Peri Kostümlü Bir Kızdan Dilediği Dilekle Kalpleri Acıtan Minik Kız

Alışveriş Merkezinde Gördüğü Peri Kostümlü Bir Kızdan Dilediği Dilekle Kalpleri Acıtan Minik Kız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:48

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Çocukların benzersiz hayal dünyaları ve keskin zekaları birleştiğinde, biz yetişkinleri bile hayrete düşüren eşsiz eylemler ortaya çıkabiliyor. Bu durum, onların sınırsız yaratıcılıklarını ve düşünce derinliklerini gözler önüne seriyor. Bazen bizim tam olarak onları ne kadar etkilediğini anlayamadığımız sorunlar, onlarda derin yaralar bırakabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@liyyaaaymisss...
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Minik bir kız alışveriş merkezinde peri kostümlü kızları görünce, perilerden bir dilekte bulundu.

Minik bir kız alışveriş merkezinde peri kostümlü kızları görünce, perilerden bir dilekte bulundu.

Perilerden anne ve babasını barıştırmasını isteyen minik, babasına istediği mesajı verdikten sonra elini tutarak oradan uzaklaştı.

Perilerden anne ve babasını barıştırmasını isteyen minik, babasına istediği mesajı verdikten sonra elini tutarak oradan uzaklaştı.

Peri kostümlü kızlar ise bu dilek karşısında ne yapacaklarını bilemedi.

İşte o anlar;

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