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Kız Bebek Beklerken Oğlu Olacağını Öğrenen Anne Cinsiyet Öğrenme Partisinde Şaşkınlıktan Dondu Kaldı

Kız Bebek Beklerken Oğlu Olacağını Öğrenen Anne Cinsiyet Öğrenme Partisinde Şaşkınlıktan Dondu Kaldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:13

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Elbette, her ebeveynin en büyük dileği, evlatlarının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesidir. Ancak, her anne ve baba, belki de farkında olmadan, bebeğinin cinsiyeti hakkında bir beklenti içine girebilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aycacimm/vide...
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Bir anne, doğum süreci boyunca yaşadığı belirtilere bakarak, süreci kız bebeği olacağını düşünerek geçirdi.

Bir anne, doğum süreci boyunca yaşadığı belirtilere bakarak, süreci kız bebeği olacağını düşünerek geçirdi.

Fakat cinsiyet öğrenme partisinde bir sürprizle karşılaşınca şaşkınlığını bir süre gizleyemedi.

Fakat cinsiyet öğrenme partisinde bir sürprizle karşılaşınca şaşkınlığını bir süre gizleyemedi.

Anne şaşkınlıktan donmuş bir haldeyken baba kendi başına sevincini yaşayınca, ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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