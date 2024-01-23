Kız Bebek Beklerken Oğlu Olacağını Öğrenen Anne Cinsiyet Öğrenme Partisinde Şaşkınlıktan Dondu Kaldı

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Elbette, her ebeveynin en büyük dileği, evlatlarının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesidir. Ancak, her anne ve baba, belki de farkında olmadan, bebeğinin cinsiyeti hakkında bir beklenti içine girebilir.
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Bir anne, doğum süreci boyunca yaşadığı belirtilere bakarak, süreci kız bebeği olacağını düşünerek geçirdi.
Fakat cinsiyet öğrenme partisinde bir sürprizle karşılaşınca şaşkınlığını bir süre gizleyemedi.
İşte o anlar;
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