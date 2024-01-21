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Valinin Karne Hediyesini Beğenmeyen Minik Memnuniyetsizliğini Açık Açık Dile Getirince Vali Zor Anlar Yaşadı

Valinin Karne Hediyesini Beğenmeyen Minik Memnuniyetsizliğini Açık Açık Dile Getirince Vali Zor Anlar Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 17:52

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Geçtiğimiz cuma, tüm ülkede minikler karnelerini aldı ve eğitim öğretim yılının bir dönemini geride bıraktı.

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Ordu'da karne günü vali bir okulu ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıttı.

Ordu'da karne günü vali bir okulu ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıttı.

Validen 'tablet' bekleyen bir kız, hediye paketinden kitap çıkınca hayal kırıklığına uğradı.

Validen 'tablet' bekleyen bir kız, hediye paketinden kitap çıkınca hayal kırıklığına uğradı.

Hediyeyi beğenmediğini açık açık söyleyince de vali zor anlar yaşadı.

İşte o anlar;

Yaşananlara farklı yorumlar da geldi;

Yaşananlara farklı yorumlar da geldi;
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Batuhan Aktepe

Yorum yapanlar şaka mı yapıyor? Cidden tablet alınması daha mı iyi olurdu. Ülkenin kitap okuma oranı bu kadar düşükken kitap okumanın arttırılması için çalış... Devamını Gör

Rick

Konu kitap ya da tablet değil, şımarıklık. Çocuk kitap beklerken tablet gelse de hayal kırıklığına uğrardı. Biz küçükken vali gelecek diye günlerce önceden h... Devamını Gör

..

Sevimsiz şey yaşa bak yaptığı hareketlere bak. Bunu 18 yaşında düşünemiyorum bile,sen önce yaşına uygun kitapları bi eline al teşekkür et oku. O zıkkım table... Devamını Gör

KumdanKum

Üzgünüm ben bunu "bak ne güzel kendini ifade ediyor" vs. olarak değerlendiremedim.. ne istediğini ne istemediğini söylemek güzel birşey ama her zaman değil.... Devamını Gör