Valinin Karne Hediyesini Beğenmeyen Minik Memnuniyetsizliğini Açık Açık Dile Getirince Vali Zor Anlar Yaşadı

Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar

Nerf Silahlarıyla Kendisine Saldırmaya Gelen Çocuklarına Pusu Kuran Babanın Viral Olan Anları

Bir Adam Sevgilisinin Elbisesi Yırtmaçlı Olduğu İçin Tüm Düğün Boyunca Sevgilisinin Eteğini Tuttu