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Çöp Kenarında Buldukları Elbiseyle Kendilerine Mutlu Bir An Yaratan Anne ve Kızın Sımsıcak Yapacak Anları

Çöp Kenarında Buldukları Elbiseyle Kendilerine Mutlu Bir An Yaratan Anne ve Kızın Sımsıcak Yapacak Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 22:36

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Mutluluk bazen çok küçük detaylarda, çok kısa anlarda ya da çok küçük 'şeylerde' saklı olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2SH5jdNih7/
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Sokak fotoğrafçısı Hamit Kılıç, kalpleri ısıtırken bir yandan da uzun uzun düşündüren bir mutluluk anı yakaladı.

Sokak fotoğrafçısı Hamit Kılıç, kalpleri ısıtırken bir yandan da uzun uzun düşündüren bir mutluluk anı yakaladı.

Çöp kenarında buldukları bir elbiseyle eğlenen anne kızın o anları izleyenleri duygudan duyguya sürükledi.

Çöp kenarında buldukları bir elbiseyle eğlenen anne kızın o anları izleyenleri duygudan duyguya sürükledi.

İşte o anlar;

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