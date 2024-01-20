Çöp Kenarında Buldukları Elbiseyle Kendilerine Mutlu Bir An Yaratan Anne ve Kızın Sımsıcak Yapacak Anları

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2SH5jdNih7/
Mutluluk bazen çok küçük detaylarda, çok kısa anlarda ya da çok küçük 'şeylerde' saklı olabiliyor.
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Sokak fotoğrafçısı Hamit Kılıç, kalpleri ısıtırken bir yandan da uzun uzun düşündüren bir mutluluk anı yakaladı.
Çöp kenarında buldukları bir elbiseyle eğlenen anne kızın o anları izleyenleri duygudan duyguya sürükledi.
İşte o anlar;
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