Uzaktan Kumandalı Arabayla İnşaat İşçilerine Su ve Çikolata Gönderen İçerik Üreticisi Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@turbotruckoff...
'turbotruckofficial' isimli sosyal medya kullanıcısının uzaktan kumandalı araba ile marketten sipariş verdiği ya da sokak hayvanlarını beslediği eğlenceli videolara denk gelmiş olabilirsiniz.
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Kendisi şimdi de uzaktan kumandalı arabası ile inşaat işçilerine su ve çikolata gönderdi.
İlk başta durumu şaşkınlıkla karşılayan işçilerin, ikramları aldıktan sonra arabayı el sallayarak uğurladığı anlar kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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