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Uzaktan Kumandalı Arabayla İnşaat İşçilerine Su ve Çikolata Gönderen İçerik Üreticisi Kalpleri Isıttı

Uzaktan Kumandalı Arabayla İnşaat İşçilerine Su ve Çikolata Gönderen İçerik Üreticisi Kalpleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 20:08

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'turbotruckofficial' isimli sosyal medya kullanıcısının uzaktan kumandalı araba ile marketten sipariş verdiği ya da sokak hayvanlarını beslediği eğlenceli videolara denk gelmiş olabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@turbotruckoff...
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Kendisi şimdi de uzaktan kumandalı arabası ile inşaat işçilerine su ve çikolata gönderdi.

Kendisi şimdi de uzaktan kumandalı arabası ile inşaat işçilerine su ve çikolata gönderdi.

İlk başta durumu şaşkınlıkla karşılayan işçilerin, ikramları aldıktan sonra arabayı el sallayarak uğurladığı anlar kalpleri ısıttı.

İlk başta durumu şaşkınlıkla karşılayan işçilerin, ikramları aldıktan sonra arabayı el sallayarak uğurladığı anlar kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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