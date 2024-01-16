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Babasıyla Spora Giden Miniğin Sakince Babasının Sporunun Bitmesini Beklediği Anlar Kalbinizi Eritecek

Babasıyla Spora Giden Miniğin Sakince Babasının Sporunun Bitmesini Beklediği Anlar Kalbinizi Eritecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 15:52

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Babalar ve kız çocukları arasındaki ilişki, hayatın en özel ve değerli bağlarından biri. Babalar, kızlarının hayatındaki ilk erkek rol modeli olmanın yanı sıra, onlara dünyayı nasıl algılamaları gerektiğini de öğretirler.

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"sinankocalii" isimli TikTok kullanıcısı, minik kızıyla birlikte spora gittiği anları paylaştı.

"sinankocalii" isimli TikTok kullanıcısı, minik kızıyla birlikte spora gittiği anları paylaştı.

Minik kızın, babası spor yaparken sakince beklemesi ve spor sonrasında birlikte içeceklerini yudumlamaları izleyenlerin kalbini eritti.

Minik kızın, babası spor yaparken sakince beklemesi ve spor sonrasında birlikte içeceklerini yudumlamaları izleyenlerin kalbini eritti.

İşte o video;

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