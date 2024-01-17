Romantik Bir İstanbul Videosu Çekmek İsterken Bir Martının Üzerine Pislemesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Kaynak: https://www.tiktok.com/@oxyrontin/vid...
İstanbul şüphesiz dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve dinamik yaşam tarzı ile her bir köşesi ayrı bir renk.
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Bir kadın, deniz kenarında rüzgara karşı romantik bir İstanbul videosu çekmek istedi.
Tam havaya girmişken bir martının üzerine pislemesiyle videosu hiç ummadığı biçimde biten kadın o anları takipçileriyle de paylaştı.
İşte o video;
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