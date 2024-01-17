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Romantik Bir İstanbul Videosu Çekmek İsterken Bir Martının Üzerine Pislemesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Romantik Bir İstanbul Videosu Çekmek İsterken Bir Martının Üzerine Pislemesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:49

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İstanbul şüphesiz dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve dinamik yaşam tarzı ile her bir köşesi ayrı bir renk.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@oxyrontin/vid...
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Bir kadın, deniz kenarında rüzgara karşı romantik bir İstanbul videosu çekmek istedi.

Bir kadın, deniz kenarında rüzgara karşı romantik bir İstanbul videosu çekmek istedi.

Tam havaya girmişken bir martının üzerine pislemesiyle videosu hiç ummadığı biçimde biten kadın o anları takipçileriyle de paylaştı.

Tam havaya girmişken bir martının üzerine pislemesiyle videosu hiç ummadığı biçimde biten kadın o anları takipçileriyle de paylaştı.

İşte o video;

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