'Sevmek' Kelimesini Anlatırken Öğrencilerini Aşk Acısına Düşüren Öğretmenin Ciğer Yakan Ders Anlatımı

Ders anlatımında kendi tarzını belirleyen öğretmenlerin verdiği bilgiler, yıllar geçse de unutulmuyor. Aynı zamanda ders süreci de oldukça keyifli ve verimli geçiyor.
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Sosyal medya hesabından ders videolarını paylaşan 'Aker Hoca'nın derslerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
Öğretmenin 'sevmek' ve 'sevda kelimelerini anlattığı ders sosyal medyada beğeni topladı.
Konunun daha anlaşılır olması için kullandığı hikaye ve verdiği örnekler, öğrencilerin kalplerine dokundu.
İşte o ders;
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Herkese verenler için ne diyorsun hocam yani sevdayı ? Hani sırf vermek için vicdanını rahatlatmak için sevgili olanlara ? 🤔🤔
Verimkâr 😂😂