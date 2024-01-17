Görüş Bildir
Haberler
Video
'Sevmek' Kelimesini Anlatırken Öğrencilerini Aşk Acısına Düşüren Öğretmenin Ciğer Yakan Ders Anlatımı

'Sevmek' Kelimesini Anlatırken Öğrencilerini Aşk Acısına Düşüren Öğretmenin Ciğer Yakan Ders Anlatımı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 12:58

İçerik Devam Ediyor

Ders anlatımında kendi tarzını belirleyen öğretmenlerin verdiği bilgiler, yıllar geçse de unutulmuyor. Aynı zamanda ders süreci de oldukça keyifli ve verimli geçiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya hesabından ders videolarını paylaşan 'Aker Hoca'nın derslerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Sosyal medya hesabından ders videolarını paylaşan 'Aker Hoca'nın derslerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Kendisi, kendi tarzıyla anlattığı derslerle öğrencilerin hem derse ilgisini arttırıyor hem de öğrencilerin 'ders çalışmak sıkıcıdır' algısını değiştiriyor.

Öğretmenin 'sevmek' ve 'sevda kelimelerini anlattığı ders sosyal medyada beğeni topladı.

Öğretmenin 'sevmek' ve 'sevda kelimelerini anlattığı ders sosyal medyada beğeni topladı.

Konunun daha anlaşılır olması için kullandığı hikaye ve verdiği örnekler, öğrencilerin kalplerine dokundu.

Konunun daha anlaşılır olması için kullandığı hikaye ve verdiği örnekler, öğrencilerin kalplerine dokundu.

İşte o ders;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Herkese verenler için ne diyorsun hocam yani sevdayı ? Hani sırf vermek için vicdanını rahatlatmak için sevgili olanlara ? 🤔🤔

mervednz

Verimkâr 😂😂