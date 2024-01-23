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İki Yıldır Türkiye'de Yaşayan İsveçli Kadın Kendisine Sürekli Sorulan "Neden Tükiye?" Sorusunu Cevapladı

İki Yıldır Türkiye'de Yaşayan İsveçli Kadın Kendisine Sürekli Sorulan "Neden Tükiye?" Sorusunu Cevapladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 20:17

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Dört mevsimin eşsiz güzelliklerini bir arada sunan ülkemiz, dünyanın en yaşanabilir coğrafyalarından biridir. Ancak son dönemde özellikle gençler, yurt dışında yaşama fikrine daha sıcak bakıyor.

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İsveç'ten ülkemize taşınan 'nicolegheibi' isimli TikTok kullanıcısı, sürekli İsveç gibi bir ülkeden neden taşındığıyla ilgili sorular alınca buna bir yanıt vermek istedi.

İsveç'ten ülkemize taşınan 'nicolegheibi' isimli TikTok kullanıcısı, sürekli İsveç gibi bir ülkeden neden taşındığıyla ilgili sorular alınca buna bir yanıt vermek istedi.

Alanya'da yaşayan Nicole, İsveç'in çok sıkıcı bir ülke olduğunu, Türkiye'de ise her an yapılabilecek birçok şey olduğunu söyledi.

Alanya'da yaşayan Nicole, İsveç'in çok sıkıcı bir ülke olduğunu, Türkiye'de ise her an yapılabilecek birçok şey olduğunu söyledi.

İşte o video;

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