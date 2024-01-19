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Afganistan'da Bir Spor Salonuna Giden Adam Yaşadığı Deneyimi Paylaştı: "Müziğe İzin Verilen Nadir Yerlerden"

Afganistan'da Bir Spor Salonuna Giden Adam Yaşadığı Deneyimi Paylaştı: "Müziğe İzin Verilen Nadir Yerlerden"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 16:21

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Bildiğiniz üzere Afganistan, Taliban yönetimi altında. Birbirinden farklı kuralların uygulandığı ülke, turistlerin de ilgisini çekiyor.

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'nickmaddockglobal' isimli bir gezgin Afganistan seyahati sırasında bir spor salonuna gitti ve yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı.

'nickmaddockglobal' isimli bir gezgin Afganistan seyahati sırasında bir spor salonuna gitti ve yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı.

Bar veya alkol olmaması ve birçok sosyal aktivitenin kısıtlanması nedeniyle, insanların spor salonunu sosyalleşme ve arkadaşlarla tanışma merkezi olarak kullanıldığını, yoğun kalabalığın sebebinin de bu olduğunu belirtti.

Bar veya alkol olmaması ve birçok sosyal aktivitenin kısıtlanması nedeniyle, insanların spor salonunu sosyalleşme ve arkadaşlarla tanışma merkezi olarak kullanıldığını, yoğun kalabalığın sebebinin de bu olduğunu belirtti.

İşte o video;

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