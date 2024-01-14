97 Yaşında Yaşlılar Atletizmine Katılıp 105 Yaşında Vefat Edene Kadar Devam Eden Shouji Tomihisa'nın Yarış Anı

Türkiye'de, yaşlı bireylerin geleceğe dair hayallerinin genellikle çocuklarına yönelik olduğu biliniyor. Belli bir yaştan sonra herkes kendini unutup çocukları için kaygılanmaya başlıyor. Gençler ise gelecek hayallerinden çok gelecek kaygıları ile boğuşuyor.