97 Yaşında Yaşlılar Atletizmine Katılıp 105 Yaşında Vefat Edene Kadar Devam Eden Shouji Tomihisa'nın Yarış Anı

Türkiye'de, yaşlı bireylerin geleceğe dair hayallerinin genellikle çocuklarına yönelik olduğu biliniyor. Belli bir yaştan sonra herkes kendini unutup çocukları için kaygılanmaya başlıyor. Gençler ise gelecek hayallerinden çok gelecek kaygıları ile boğuşuyor.
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1917 yılında dünyaya gelen Shouji Tomihisa, 97 yaşında yaşlılar için düzenlenen atletizm yarışlarıyla tanıştı ve geç tanıştığı bu hobisine 105 yaşında hayata gözlerini yumana dek atletizmi hiç bırakmadı.
Tomihisa'nın 102 yaşındayken 100 metrelik koşuda yer aldığı anları sosyal medyada viral olurken, birçok kişiye hem gelcek hem de bugün hakkında uzun uzun düşündürdü.
İşte o yarış anı;
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