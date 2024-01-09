Çöp Toplayarak Geçimini Sağlayan Vatandaşın Yürek Yakan Sözleri: "Yenecek Bir şey Çıkarsa Evdekilerle Yiyoruz"

Çöp toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaşın sokak röportajında söylediği sözler gündem oldu.
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UBE TV isimli YouTube kanalına konuşan emekçi kendisinin de çocuklarının da çöpte buldukları kıyafetleri giydiğini söyledi.
Çöpten yenecek durumda yiyecekler olduğunda da yine çocuklarıyla birlikte yediğini söyleyen vatandaşın söyledikleri uzun uzun düşündürdü.
İşte o röportaj;
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bu kadar ağlamanın ardından bir de kime oy verdiğini sorar mısınız lütfen...
Oyuğu gime vidin amcam?
mk tamam da adam belli ki geçim sıkıntısı çekiyor Allah kolaylık versin de o müzik nedir ya