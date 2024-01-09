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Çöp Toplayarak Geçimini Sağlayan Vatandaşın Yürek Yakan Sözleri: "Yenecek Bir şey Çıkarsa Evdekilerle Yiyoruz"

Çöp Toplayarak Geçimini Sağlayan Vatandaşın Yürek Yakan Sözleri: "Yenecek Bir şey Çıkarsa Evdekilerle Yiyoruz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 15:53

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Çöp toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaşın sokak röportajında söylediği sözler gündem oldu.

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UBE TV isimli YouTube kanalına konuşan emekçi kendisinin de çocuklarının da çöpte buldukları kıyafetleri giydiğini söyledi.

UBE TV isimli YouTube kanalına konuşan emekçi kendisinin de çocuklarının da çöpte buldukları kıyafetleri giydiğini söyledi.

Çöpten yenecek durumda yiyecekler olduğunda da yine çocuklarıyla birlikte yediğini söyleyen vatandaşın söyledikleri uzun uzun düşündürdü.

Çöpten yenecek durumda yiyecekler olduğunda da yine çocuklarıyla birlikte yediğini söyleyen vatandaşın söyledikleri uzun uzun düşündürdü.

İşte o röportaj;

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KumdanKum

bu kadar ağlamanın ardından bir de kime oy verdiğini sorar mısınız lütfen...

azattiq

Oyuğu gime vidin amcam?

Şinasi Güngör

mk tamam da adam belli ki geçim sıkıntısı çekiyor Allah kolaylık versin de o müzik nedir ya