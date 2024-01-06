Adana'da Atatürk'e Ağıza Alınmayacak Hakaretler Eden Şahsın O Anları Bir Genç Kız Tarafından Kaydedildi

Daha önce birçok kez Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler edildi, fotoğraflarına ya da heykellerine saldırılar gerçekleştirildi. Adana’da bir şahıs ailesinin yanında Mustafa Kemal Atatürk’e ağır küfürler etti.
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Şahsın söylediklerini duyan bir genç kız, adamı videoya çekmeye başladı.
Kamerayı görünce bir kere daha küfür eden şahısla genç kız arasında, şahsın ailesi girmeye çalıştı.
İşte o anlar;
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