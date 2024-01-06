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Adana'da Atatürk'e Ağıza Alınmayacak Hakaretler Eden Şahsın O Anları Bir Genç Kız Tarafından Kaydedildi

Adana'da Atatürk'e Ağıza Alınmayacak Hakaretler Eden Şahsın O Anları Bir Genç Kız Tarafından Kaydedildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 22:49 Son Güncelleme: 06.01.2024 - 22:50

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Daha önce birçok kez Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler edildi, fotoğraflarına ya da heykellerine saldırılar gerçekleştirildi. Adana’da bir şahıs ailesinin yanında Mustafa Kemal Atatürk’e ağır küfürler etti.

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Şahsın söylediklerini duyan bir genç kız, adamı videoya çekmeye başladı.

Şahsın söylediklerini duyan bir genç kız, adamı videoya çekmeye başladı.

Kamerayı görünce bir kere daha küfür eden şahısla genç kız arasında, şahsın ailesi girmeye çalıştı.

Kamerayı görünce bir kere daha küfür eden şahısla genç kız arasında, şahsın ailesi girmeye çalıştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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Nuray

Dünya'nın hiçbir yerinde örneği yoktur ki. Tüm büyük devletlerin ve milletlerin gıpta ederek takdirle saygıyla andığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna kend... Devamını Gör

Ponche

bu o.ç. insansa ben bişey bilmiyorum

Bozkurt

Mahkemede psikolojik sorunları olduğunu söyleyecek.