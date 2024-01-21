Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul'a Gelen Turist ile İletişim Kurmaya Çalışan Kadınlar İçin Söyledikleriyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İstanbul'a Gelen Turist ile İletişim Kurmaya Çalışan Kadınlar İçin Söyledikleriyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 20:25

İçerik Devam Ediyor

İstanbul, dünya üzerindeki en popüler destinasyonlardan biri ve hemen hemen her dönem ziyaretçi akınına uğrayor. İstanbul halkı da bu duruma oldukça alışık.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Small Brained American' isimli YouTube kanalının sahibi İstanbul'u ziyaret etti ve burada bir video çekti.

'Small Brained American' isimli YouTube kanalının sahibi İstanbul'u ziyaret etti ve burada bir video çekti.

Videoda, birçok kişinin onunla sohbet ettiği, kızlardan birinin ise Instagram hesabını istediği görüldü.

Videoda, birçok kişinin onunla sohbet ettiği, kızlardan birinin ise Instagram hesabını istediği görüldü.

İşte o video;

O videoya böyle bir analiz gelince sosyal medya yorumlarda ikiye bölündü;

O videoya böyle bir analiz gelince sosyal medya yorumlarda ikiye bölündü;

Kimileri kadınların tavrını fazla abartılı bulurken,

Kimileri kadınların tavrını fazla abartılı bulurken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

kimileri ise çok normal bir sohbet ortamı olduğunu söyledi.

kimileri ise çok normal bir sohbet ortamı olduğunu söyledi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?