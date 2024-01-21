İstanbul'a Gelen Turist ile İletişim Kurmaya Çalışan Kadınlar İçin Söyledikleriyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İstanbul, dünya üzerindeki en popüler destinasyonlardan biri ve hemen hemen her dönem ziyaretçi akınına uğrayor. İstanbul halkı da bu duruma oldukça alışık.
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'Small Brained American' isimli YouTube kanalının sahibi İstanbul'u ziyaret etti ve burada bir video çekti.
Videoda, birçok kişinin onunla sohbet ettiği, kızlardan birinin ise Instagram hesabını istediği görüldü.
İşte o video;
O videoya böyle bir analiz gelince sosyal medya yorumlarda ikiye bölündü;
Kimileri kadınların tavrını fazla abartılı bulurken,
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kimileri ise çok normal bir sohbet ortamı olduğunu söyledi.
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