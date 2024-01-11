Narsist Biriyle İlişki Yaşamanın Nasıl Bir şey Olduğunu Anlatan Bu Videoyu İzlerken Tetikleneceksiniz

Narsistik kişilik bozukluğu, özellikle ilişkilerde karşı tarafta büyük hasarlara yol açabilen bir durum. Hatta sadece ilişki sırasında değil sonrasında da karşı tarafın yaşamında derin izler bırakabilir ve uzun yıllar boyunca tedavi edilmesi gereken psikolojik sorunlara neden olabilir.