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Tesettürün Neden Gerekli Olduğunu Mandalina Üzerinden Anlatan Kadının Videosu Gündem Oldu

Tesettürün Neden Gerekli Olduğunu Mandalina Üzerinden Anlatan Kadının Videosu Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 16:51

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Sosyal medyada kim olduğu bilinmeyen bir kadın, tesettürün neden gerekli olduğunu ilginç bir yöntemle anlattı.

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Tesettürü mandalina kabuğuna benzeten kadın, mandalinanın kabuğunun mandalina ye dışarıdan gelecek olan bütün zararlardan korumak için yaratılış kodlarına uygun olarak tasarlandığı gibi, tesettürün de kadınların yaratılışına uygun olarak emredildiğini savundu.

Tesettürü mandalina kabuğuna benzeten kadın, mandalinanın kabuğunun mandalina ye dışarıdan gelecek olan bütün zararlardan korumak için yaratılış kodlarına uygun olarak tasarlandığı gibi, tesettürün de kadınların yaratılışına uygun olarak emredildiğini savundu.

"Mandalinanın kabuğundan çıkıp onu eleştirmesi, ötekileştirmeyi reddetmesi ve kabul etmemesi ne kadar abes bir durum değil mi?" diyen kadının o sözleri gündem oldu.

"Mandalinanın kabuğundan çıkıp onu eleştirmesi, ötekileştirmeyi reddetmesi ve kabul etmemesi ne kadar abes bir durum değil mi?" diyen kadının o sözleri gündem oldu.

İşte o video;

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