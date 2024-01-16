Eşini Aldattığını Büyük Bir Rahatlıkla Anlatan Adamın Pişkinliği Sinirlerinizi Bozacak

Bir sokak röportajında 'Eşinizi hiç aldattınız mı?' sorunsuna büyük bir rahatlıkla yanıt veren adam sinirleri bozdu.
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Eşi sürekli çocuklarla ilgilendiği için aldattığını söyleyen şahıs, aldattığı kişiye 1 milyonun üzerinde para verdikten sonra kendisiyle para için birilikte olduğunu fark etmiş.
Bunu fark ettikten sonra eşinden özür dileyerek barışmak istemiş.
"Şu an biraz psikolojisi bozuk olsa da 3 tane çocuk olduğu için, kadıncağız Anadolu kadını, kabul etti." diyen adam "Peki eşiniz sizi aldaysaydı ne yapardınız?" sorusuna ise yanıt veremedi.
İşte o röportaj;
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Keşke diğer kadın donuna kadar alsaymış! Şu rahatlığa bak hele.. Kadının psikolojisini harap et sonra gel bunu sırıtarak anlat. iflah olmazsınız amk.
aldatmanın cinsiyeti ne olursa olsun medeni hali şerefsizliktir
Amk yuzsuz gavati