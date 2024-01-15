Evlilikte Yaptığı Dört Hatayı Tüm Dürüstlüğüyle Paylaşan Kadın Diğer Evli Çiftlere de Fikir Verdi

Evlilik, özellikle ilk dönemlerinde, birçok çift için karmaşıklıklarla dolu bir süreç olabiliyor. Bu karmaşıklıklar, yeni bir hayata adapte olma süreci, rollerin belirlenmesi, sorumlulukların paylaşılması ve birlikte yaşamın getirdiği zorluklar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ancak bu konuda yalnız olunmadığını, aynı şeyleri yaşayan birçok çift olduğunu bilmek insanlara güç verebiliyor.