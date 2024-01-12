Yaptığı Alışverişten Sonra Kadınların Kapitalizmin Tuzağına Daha Çok Düştüğünü Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Özellikle kozmetik sektörü dipsiz bir kuyuya dönüştü. Vücudun her bir noktası için, her bir ihtiyaç için sayısız ürün üretiliyor ve bazen normalde farkında olmadığımız şeylere bile yıllardır ihtiyaç duyuyormuş gibi hissedebiliyoruz.
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Bir kadın yaptığı bir alışverişin ardından erkek arkadaşıyla, aldığı ürünleri paylaşırken aralarında geçen sohbetten sonra kadınların kapitalizmin tuzağına daha fazla düştüğünü söyledi.
Videoyu izleyenlerden bazıları kadını haklı bulurken bazıları ise hem erkeklerin ilgi alanlarının farklı olduğunu hem de kadınların gerçek anlamda daha fazla ihtiyacı olduğunu savundu.
İşte o video;
Videoya farklı yorumlar da geldi;
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Bu kadar sorguladığına göre çocuğun kartı ile alışveriş yapıyorsun :) boşver biz erkeklerin bıraktığı bahşiş valeye garsona ıvıra zıvır hesap ödeme kavgaları... Devamını Gör
Erkek arkadaşım ne derse o kafası var kızda, ürünler başarılı olmasa zaten sana kadar ulaşamaz.