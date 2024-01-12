Yaptığı Alışverişten Sonra Kadınların Kapitalizmin Tuzağına Daha Çok Düştüğünü Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Özellikle kozmetik sektörü dipsiz bir kuyuya dönüştü. Vücudun her bir noktası için, her bir ihtiyaç için sayısız ürün üretiliyor ve bazen normalde farkında olmadığımız şeylere bile yıllardır ihtiyaç duyuyormuş gibi hissedebiliyoruz.