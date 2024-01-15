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Elit Kesime Girebilmek İçin Kredi Çekip Pahalı Bir Spor Salonuna Yazılan Kadının Dizileri Aratmayan Hikayesi

Elit Kesime Girebilmek İçin Kredi Çekip Pahalı Bir Spor Salonuna Yazılan Kadının Dizileri Aratmayan Hikayesi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 15:28

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Para elbette ki oldukça önemli ama bazıları için ciddi anlamda hayat amacına dönüşmüş durumda. Bu sebeple de para için yapamayacakları pek bir şey yok.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@esinyozturk/v...
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'esinyozturk' isimli TikTok kullanıcısı, bir arkadaşının zengin bir erkekle tanışıp elit kesime dahil olabilmek için yaptığı inanılmaz planları anlattı.

'esinyozturk' isimli TikTok kullanıcısı, bir arkadaşının zengin bir erkekle tanışıp elit kesime dahil olabilmek için yaptığı inanılmaz planları anlattı.

Kredi çekerek zenginlerin gittiği pahalı bir spor salonuna yazılan kadının, istediği gibi birini bulduktan sonra yaptıkları ise dizi senaryolarını aratmadı.

Kredi çekerek zenginlerin gittiği pahalı bir spor salonuna yazılan kadının, istediği gibi birini bulduktan sonra yaptıkları ise dizi senaryolarını aratmadı.

İşte o video;

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