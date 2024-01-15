Çocukken Tesadüfen Fotoğraf Çekildiği Kişiyle Evlenen Kadın "Görünmez İp Teorisi" Üzerine Düşündürdü

'Görünmez İp Teorisi' (İnvisible String) bir dönem sosyal medyada oldukça konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu teoriye göre, ruh eşinizle farkında olmadan daha önce bir etkinlikte, bir tatilde, bir düğünde bir araya geldiniz. Yani fotoğraf albümlerinde arkada görünen 'o çocuk' belki de sizin ruh eşiniz.
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'burcuanil' isimli TikTok kullanıcısı bu teoriyi görünce, kendi yaşadığı bir olayı paylaştı.
Plajda fotoğraf çekilirken babasının bir anda fotoğrafa dahil ettiği çocuğun, şu anki eşi olduğunu söyleyen kadın bu teoriye olan inançları bir kere daha yeşertti.
İşte o video;
Detaylar ise daha da ilginçti;
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