Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kaderin Kırmızı İpliği: TikTok'u Etkisi Altına Alan Görünmez İp Teorisi Nedir?

Kaderin Kırmızı İpliği: TikTok'u Etkisi Altına Alan Görünmez İp Teorisi Nedir?

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 17:31

Bizleri bir araya getiren şey tesadüfler mi yoksa görünmez bir ip mi? TikTok'u kasıp kavuran 'görünmez ip teorisi' hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık. 👇

Kaynak: https://www.themodems.com/lifestyle/t...
İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok'ta sık sık karşılaştığınız 'görünmez ip teorisi', temelinde ruh eşinizle aslında çok önceden tanıştığınız düşüncesine dayanır.

TikTok'ta sık sık karşılaştığınız 'görünmez ip teorisi', temelinde ruh eşinizle aslında çok önceden tanıştığınız düşüncesine dayanır.

Bu teoriye göre, ruh eşinizle farkında olmadan daha önceden tanışmışsınız. Mesela, eski albümlere bakarken bir tatilde veya doğum gününde arka plandaki 'o kişinin' şimdiki sevgiliniz olduğunu fark edebilirsiniz. İkinizde geçmişte aynı zamanda, aynı tatilde veya aynı etkinlikteymişsiniz.

Bu teoriden sorumlu kişi ise Taylor Swift: 'Folklore' albümündeki 'Invisible String' (görünmez ip) şarkısıyla bu teori TikTok'ta akım oldu.

Bu teoriden sorumlu kişi ise Taylor Swift: 'Folklore' albümündeki 'Invisible String' (görünmez ip) şarkısıyla bu teori TikTok'ta akım oldu.

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

Zaman, ilginç zaman

Bana hiç pusula veya işaret vermedi

Görmediğim ipuçları var mıydı?

Ve bunu düşünmek çok tatlı değil mi

En baştan beri hep olan

Görünmez bir ip vardı

Bu akımda kullanıcılar #invisiblestring etiketiyle kendileri için önemli kişilerle daha önce yollarının kesiştiğini fark ettikleri anları paylaşıyor.

Bu akımda kullanıcılar #invisiblestring etiketiyle kendileri için önemli kişilerle daha önce yollarının kesiştiğini fark ettikleri anları paylaşıyor.

Kimisi sevgilisiyle daha önceden tanıştığını, kimisi ise en yakın arkadaşıyla birbirinden habersiz aynı fotoğraf karesinde yer aldığını fark ettiği anları paylaşıyor. 

Hepimiz için ruh eşi farklı biri.

Elbette görünmez ip teorisi sadece hayatının aşkını bulmakla ilgili değil: Bu teori, şimdilerde birbirinin hayatında önemli yere sahip olan ve geçmişte bir noktada birbirinin hayatına dokunmuş herkes için geçerli.

Elbette görünmez ip teorisi sadece hayatının aşkını bulmakla ilgili değil: Bu teori, şimdilerde birbirinin hayatında önemli yere sahip olan ve geçmişte bir noktada birbirinin hayatına dokunmuş herkes için geçerli.

Yani fotoğrafların arka planlarında sadece hayatınızın aşkını aramayın. 😂

Ancak Taylor Swift'ten önce bu teori daha geçmiş bir konsepte dayanıyor: Çin inanç ve mitolojisinde yer alan 'kaderin kırmızı ipliği'.

Ancak Taylor Swift'ten önce bu teori daha geçmiş bir konsepte dayanıyor: Çin inanç ve mitolojisinde yer alan 'kaderin kırmızı ipliği'.

Bu inanışa göre, tanışmaları kaderlerinde yazılı olan iki kişi birbirine parmak uçlarındaki kırmızı bir ip ile bağlıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yunan mitolojisinde ise bu inanış daha farklı: Başlangıçta insanlar iki başlı, dört kollu ve bacaklı varlıklar olarak doğmuştur...

Yunan mitolojisinde ise bu inanış daha farklı: Başlangıçta insanlar iki başlı, dört kollu ve bacaklı varlıklar olarak doğmuştur...

Ancak Zeus'un emriyle ikiye bölünen insanlar, ömürleri boyunca diğer yarılarını bulmak için bir arayışa mahkum bırakılır.

Bu teori bazen 'kader' bazen 'alın yazısı' gibi farklı isimlerle karşımıza çıkar: Özünde hepsi aynı şeyden bahseder.

Bu teori bazen 'kader' bazen 'alın yazısı' gibi farklı isimlerle karşımıza çıkar: Özünde hepsi aynı şeyden bahseder.

Sizin bu teoriye dair düşünceleriniz neler? Bu teorinin kendini gösterdiği bir tanışma hikayeniz oldu mu? 

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın