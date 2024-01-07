Kaderin Kırmızı İpliği: TikTok'u Etkisi Altına Alan Görünmez İp Teorisi Nedir?
Kaderin Kırmızı İpliği: TikTok'u Etkisi Altına Alan Görünmez İp Teorisi Nedir?
Kaynak: https://www.themodems.com/lifestyle/t...
Bizleri bir araya getiren şey tesadüfler mi yoksa görünmez bir ip mi? TikTok'u kasıp kavuran 'görünmez ip teorisi' hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık. 👇
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TikTok'ta sık sık karşılaştığınız 'görünmez ip teorisi', temelinde ruh eşinizle aslında çok önceden tanıştığınız düşüncesine dayanır.
Bu teoriden sorumlu kişi ise Taylor Swift: 'Folklore' albümündeki 'Invisible String' (görünmez ip) şarkısıyla bu teori TikTok'ta akım oldu.
Bu akımda kullanıcılar #invisiblestring etiketiyle kendileri için önemli kişilerle daha önce yollarının kesiştiğini fark ettikleri anları paylaşıyor.
Elbette görünmez ip teorisi sadece hayatının aşkını bulmakla ilgili değil: Bu teori, şimdilerde birbirinin hayatında önemli yere sahip olan ve geçmişte bir noktada birbirinin hayatına dokunmuş herkes için geçerli.
Ancak Taylor Swift'ten önce bu teori daha geçmiş bir konsepte dayanıyor: Çin inanç ve mitolojisinde yer alan 'kaderin kırmızı ipliği'.
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Yunan mitolojisinde ise bu inanış daha farklı: Başlangıçta insanlar iki başlı, dört kollu ve bacaklı varlıklar olarak doğmuştur...
Bu teori bazen 'kader' bazen 'alın yazısı' gibi farklı isimlerle karşımıza çıkar: Özünde hepsi aynı şeyden bahseder.
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