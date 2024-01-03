Sadece Filmlerde Görülecek Tanışma Hikayesi ile İzleyenlerin Kalplerini Isıttı!
Sadece Filmlerde Görülecek Tanışma Hikayesi ile İzleyenlerin Kalplerini Isıttı!
Vefat eden annesinin, erkek arkadaşı ile tanışamayacağına üzülen genç kadın, aslında ikilinin daha önce tanıştığını fark etti. Keşfi ise kalpleri ısıttı desek yeridir.
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Sizce de hayatta bazı denk gelişler yaşamayı daha sihirli ve katlanılabilir kılmıyor mu?
TikTok'ta genç bir kadın, vefat eden annesinin erkek arkadaşı ile tanışamayacağı için duyduğu hüzünden bahsetti.
Genç kadın, "Ben 7 yaşındayken vefat eden annemin gelecekteki erkek arkadaşımla tanışamayacağını düşünürdüm" şeklinde anlattı.
Ancak bakılan albümlerde iç ısıtan o gerçek ortaya çıkmış! Genç kadının annesi, geçmişte erkek arkadaşının anaokulu öğretmenliğini yapmış.
Sadece filmlerde göreceğimiz türden olan bu hikayeye sosyal medya da kayıtsız kalamadı.
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"Görünmez ip teorisini seviyorum"
"Bu delice"
"Bu kesinlikle kader, aksine inandıramazsınız"
"Biraz yıkılmış olabilirim. Umarım hep mutlu olursunuz"
"Sanırım tüm gün ağlamadan duramayacağım"
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"Delice evet. Ayrıca içimi ısıttı"
"Gördüğüm en tatlı şey"
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